Госдума поддержала экспериментальный переход на электронные трудовые договоры

Москва, 4 февраля. Госдума приняла в первом чтении проект о проведении эксперимента по внедрению цифрового документооборота в работе с кадрами. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Участие в нем примут лишь заинтересованные в этом работодатели. Они сами установят, какие именно документы будут переведены в соответствующую форму. При этом их сотрудники вправе отказаться от перехода на электронные документы. Для этого им будет необходимо уведомить работодателя в письменной форме.
«На сегодняшний день существует более 60 кадровых документов, которые могут быть включены в эксперимент. Кроме трудового договора, это договор материальной ответственности, графики отпусков, приказы — о командировках, дисциплинарных взысканиях, снятии взысканий и некоторые другие», — прокомментировал принятое решение депутат Госдумы Владимир Синяговский.
Он также пояснил, в связи с чем была подготовлена данная инициатива.
«Что это дает? Прежде всего значительное сокращение бюрократической волокиты, времени, трудовых затрат на заполнение и хранение огромного количества бумаг. В век цифровых технологий мы должны использовать появившиеся возможности и оптимизировать работу кадровых служб. Это соответствует задачам, которые реализуются в рамках национального проекта и поручений президента», — отметил парламентарий.
По словам члена фракции «Единая Россия», предложение правительства отвечает современным требованиям.
«Но, по моему мнению, полностью отказываться от бумажных копий не следует. Во всяком случае на первоначальном этапе, пока мы не будем полностью убеждены, что система отлажена и работает без сбоев», — подытожил Синяговский.