Госдума поддержала экспериментальный переход на электронные трудовые договоры

Москва, 4 февраля. Госдума приняла в первом чтении проект о проведении эксперимента по внедрению цифрового документооборота в работе с кадрами. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Участие в нем примут лишь заинтересованные в этом работодатели. Они сами установят, какие именно документы будут переведены в соответствующую форму. При этом их сотрудники вправе отказаться от перехода на электронные документы. Для этого им будет необходимо уведомить работодателя в письменной форме.

«На сегодняшний день существует более 60 кадровых документов, которые могут быть включены в эксперимент. Кроме трудового договора, это договор материальной ответственности, графики отпусков, приказы — о командировках, дисциплинарных взысканиях, снятии взысканий и некоторые другие», — прокомментировал принятое решение депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Он также пояснил, в связи с чем была подготовлена данная инициатива.

«Что это дает? Прежде всего значительное сокращение бюрократической волокиты, времени, трудовых затрат на заполнение и хранение огромного количества бумаг. В век цифровых технологий мы должны использовать появившиеся возможности и оптимизировать работу кадровых служб. Это соответствует задачам, которые реализуются в рамках национального проекта и поручений президента», — отметил парламентарий.

По словам члена фракции «Единая Россия», предложение правительства отвечает современным требованиям.