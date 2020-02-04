Познер раскритиковал интервью Собчак с Богомоловым за слабые вопросы

Москва, 4 февраля. Театральный режиссер и поэт Константин Богомолов стал гостем программы Владимира Познера на Первом канале. Ведущий передачи напомнил, что это уже не первое интервью Богомолова после назначения на должность художественного руководителя театра на Малой Бронной.

Богомолов стал худруком театра летом прошлого года. Тогда же вышло его первое интервью, которое он дал Собчак. Будущие супруги сидели на сцене театра и мило беседовали об искусстве.

Познер раскритиковал интервью Богомолова Собчак. Ведущий отметил, что интервьюер избегала провокационных вопросов.

«Вы дали его супруге. Ничего плохого в этом не вижу, но ожидать от близкого человека каких-то трудных вопросов, ставящих вас в тупик, не приходится», ― сказал Познер.

Богомолов согласился, что трудных вопросов он и не ожидал. Кроме того, Богомолов в интервью с Познером поделился своими соображениями относительно соцсетей, в частности Facebook. Режиссер объяснил, что зарегистрирован в Facebook, чтобы смотреть отзывы зрителей, однако считает соцсеть бесовским пространством.

Ранее Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Собчак. Название шоу будет звучать как «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». При этом точная дата выхода передачи неизвестна.