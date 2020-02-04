Парламент Украины проголосовал за сокращение числа депутатов

Киев, 4 февраля. Верховная рада Украины во время заседания во вторник приняла в первом чтении президентский законодательный проект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение количества депутатов с 450 до 300. Соответствующее решение поддержали 236 человек при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщается в Twitter-аккаунте правительства страны.

Отмечается, что документу предстоит пройти второе чтение.

Ранее Верховная рада направила на экспертизу в Конституционный суд Украины (КСУ) проект о внесении изменений в основной закон, предусматривающий уменьшение числа депутатов с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и непременное владение кандидатами национальным языком.

Текущий конституционный состав парламента состоит из 450 депутатов.

Накануне председатель украинского парламента Дмитрий Разумков не стал давать прогнозы касательно того, поддержит ли Рада законопроект об уменьшении количества депутатов.