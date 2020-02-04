Водолацкий назвал «шизофреническими» западные структуры, выдающие ложь о Второй мировой

Москва, 4 февраля. Демонизация СССР и современной России связана с резко возросшим влиянием РФ в мире. Об эом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«За пять лет Россия вышла на очень мощный международный уровень. Мы успешно заняты решением многих проблем, боремся с терроризмом и не даем США построить однополярный мир. Что касается заявлений западных политиков, когда нормальные аргументы не срабатывают, включаются так называемые «грязные технологии», — пояснил он в комментарии Nation News.

По его словам, механизмы демонизации России разные — от обвинений в адрес спортсменов до ограничения участия РФ в различных обсуждениях и фальсификации исторических фактов.

Как отмечает депутат, последняя мера получила особое распространение с приближением юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Эти механизмы зачастую выходят за рамки человеческого разума. В 2020 году в нашей стране отмечают 75-летие Великой Победы. Для России и ее народа — это величайшая дата, и чем она ближе, тем яростнее старания всех западных шизофренических структур», — указал депутат.

Водолацкий считает, что за распространением антироссийских настроений в Восточной Европе стоят США, которые пытаются повсеместно навязать свое мнение в попытках достичь мирового лидерства.

Единственным способом не допустить искажения исторических фактов, считает депутат, станет образовательно-профилактическая работа с российской молодежью. По мнению парламентария, в первую очередь важно надежно сохранить правдивую память о победе внутри России.

«Естественно, нужно бороться с этой чудовищной ложью и решать задачи для того, чтобы нам было не стыдно за своих предков», — резюмировал он.

В ряде западных стран предпринимают попытки переписать военную историю, уменьшив в ней роль СССР и Красной армии. Особенно активно это делают в Польше и на Украине. В конце января свою лепту в трактовку истории внесли американские дипломаты, которые заявили, что 75 лет назад якобы солдаты США освободили заложников Освенцима.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли правду о войне, а должна противопоставить попыткам Запада переписать историю объективную информацию, чтобы истина не забывалась.