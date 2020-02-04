Нетаньяху рассказал об итогах встречи с властями Судана

Тель-Авив, 4 февраля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорился с главой переходного суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом о начале сотрудничества для нормализации отношений между странами.

Израильский премьер сообщил в Twitter, что провел встречу с аль-Бурханом в Энтеббе.

«Мы договорились начать сотрудничество, которое приведет к нормализации отношений между двумя странами. История», — написал Нетаньяху.

В то же время официальный представитель переходного правительства Судана Фейсал Мухаммад Салих сообщил, что не было никаких уведомлений или консультаций с кабмином о встрече главы суверенного совета с Нетаньяху. По его словам, суданское правительство узнало об их встрече из прессы.

Напомним, в апреле прошлого года в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. Омар аль-Башир — тогдашний президент Судана — был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.