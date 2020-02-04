Учитель в Калуге применил силу к отказавшемуся выйти из класса ученику

Калуга, 4 февраля. В Сети появился видеоролик, на котором учитель применяет грубую физическую силу к своему воспитаннику в одной из школ Калуги. На кадрах видно, что мужчина хватает ребенка за шею и пытается вытолкнуть его из кабинета.

По имеющимся данным, конфликт между преподавателем и ребенком произошел в школе № 25. На ролике видно, что ученик не хочет покидать класс, сопротивляется и пытается выяснить, что послужило поводом для недовольства со стороны преподавателя, передает РЕН ТВ.

«Встал и пошел вон отсюда. Пошел вон», — заявил учитель.

В результате противоборства мальчик упал на пол. Пользователи Сети, которые активно принялись обсуждать видео, говорят, что перепалка завязалась из-за мобильного телефона. Мальчик отвлекся на свой гаджет, а преподаватель попытался забрать у него устройство и выпроводить из кабинета.

На инцидент отреагировала администрация учебного заведения. По словам замдиректора школы, по факту случившегося ведется внутренняя проверка. Она подчеркнула, что ученик и его родители не высказывали никаких претензий к преподавателю.