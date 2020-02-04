Киевский националист назвал Эрдогана «украинским патриотом»

Киев, 4 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является большим патриотом Украины. Более того, в этом патриотизме он может составить конкуренцию украинским политикам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, националист, экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол, комментируя нашумевшее обращение турецкого президента к украинскому почетному караулу.

В понедельник Эрдоган во время визита в Киев поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине!». По мнению собеседника ФАН, такое обращение свидетельствует об ощутимом потеплении в отношениях между Украиной и Турцией.

«Это новый шаг в наших отношениях. Да, не стабильный, не навсегда, но на сегодняшний день это, безусловно, новый шаг в новых реалиях турецкой политики», — отметил Черновол.

Причиной этого стало нынешнее состояние российско-турецких отношений, которые резко ухудшились после теплого периода, предполагает украинский политолог.

«Мы должны его поблагодарить за проявление «украинского патриотизма», который значительно превышает патриотизм многих власть имущих, которым поперек горла встает фраза «Слава Украине», когда нужно обратиться к военному», — заявил Черновол.

Кроме того, на Украине эта фраза является официальным воинским обращением, добавил украинский националист.

«Это внесено в закон и подзаконные акты», — заверил Черновол.

Эрдоган не был обязан приветствовать почетный караул таким образом.

«В этой ситуации он сделал импровизацию. Эрдоган продемонстрировал определенную поддержку Украины», — сказал украинский политолог.

Однако при этом Черновол убежден, что украинская дипломатия на данный момент находится в глубоком кризисе, и, таким образом, удачный момент для выстраивания принципиально новых отношений с Турцией будет утерян.