Utair начала выдавать пассажирам маски для профилактики коронавируса

Москва, 4 февраля. Авиакомпания Utair начала выдавать на международных и внутренних рейсах маски для профилактики коронавируса.

Акция началась с 4 февраля, также усилены санитарные меры в аэропортах и на производствах бортового питания. В пресс-службе перевозчика добавили, что была проведена дезинфекция всех судов, на которых летали граждане КНР.

В самолета появилось бактерицидное мыло и антибактериальные влажные салфетки. Сотрудники проводят ежедневную дезинфицирующую уборку, пишет РИАМО.

Информация о появлении нового типа пневмонии неизвестной этиологии появилась в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, жертвами коронавируса стали 428 человек, выздоровели 665 человек. Врачи подтвердили случаи инфицирования у более чем 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав России готовится к возможной вспышке вируса в стране. Приняты дополнительные меры безопасности.

Также сообщалось, что Китай закупает препараты российского производства, чтобы проверить его эффективность.