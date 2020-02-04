Работавшего в библиотеке колонии Белых отправили шить игрушки за нарушение режима

Рязань, 4 февраля. Экс-руководителя Кировской области Никиту Белых, осужденного за взяточничество, уволили из библиотеки колонии в Рязанской области. Об этом во вторник рассказала журналистам представитель регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«С декабря прошлого года Белых работает в швейном цехе. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания», — передает РИА Новости слова представителя УФСИН по Рязанской области.

Она также обратила внимание на то, что бывший губернатор Белых не жалуется на новую работу и выполняет все требования, заработная плата у него сдельная. По ее словам, швейный цех, в котором он трудится, специализируется на заказах по пошиву разных изделий.

Отмечается, что на сегодняшний день, к примеру, у цеха один из заказов — пошив игрушек.

В феврале 2018 года суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам тюрьмы и штрафу в 48 миллионов рублей. 24 июня 2016 года Никиту Белых задержали за взятку в 400 тысяч евро (24,1 млн рублей) в одном из московских ресторанов.

Белых возглавил Кировскую область в 2009 году. До этого он работал вице-губернатором Пермской области. В 2014 году Белых был переизбран главой региона на второй срок.