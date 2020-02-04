Обсуждение поправок к Конституции РФ о местной власти завершится через неделю

Москва, 4 февраля. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России завершит обсуждение поправок о местной власти в течение семи дней. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По его словам, обсуждение поправок в сфере организации местной власти будет завершено в течение семи дней.

Председатель законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, что поправки должны предусматривать возможность участия органы государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления.

По его словам, поправки также должны предусматривать, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в России.

«Особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения и административных центров субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом», — добавил Бебенин.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Инициатива главы государства позволит усилить полномочия Госдумы и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в РФ.