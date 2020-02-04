Проклова рассказала о трудностях на съемках «Последнего героя»

Москва, 4 февраля. Известная актриса Елена Проклова в свои 66 лет решила стать участницей нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд», который снимают на Филиппинах.

Артистка уверена в своих силах, ведь уже проходила испытания в рамках передачи 20 лет назад. Она призналась, что жизнь со временем становится все более стабильной, а ей захотелось заряда адреналина, который можно испытать на необитаемом острове.

Для неподготовленных людей жизнь в суровых условиях может стать серьезной проблемой, в том числе в физическом плане. Проклова рассказала, что особенно трудно приходится девушкам, которые лишаются привычного ухода за собой и красивых нарядов.

Сама артистка, по ее словам, к такой «маскировке» равнодушна. Перед телезрителями она предстала в шортах и без макияжа.

«Привыкла работать у себя в огороде на даче, а там уж не до прикрас. Другое дело, что зритель скажет: «Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа!». Ну, ребята, какая есть», — подчеркнула она с юмором.

Напомним, что реалити-шоу «Последний герой» впервые вышло на Первом канале (в то время ОРТ) в 2001 году. Этот формат весьма популярен в мире, его придумали в Великобритании.

Ранее стало известно о том, что автоблогер Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) едва не погиб во время съемок телепроекта на Филиппинах, медикам понадобилось 16 часов, чтобы привести мужчину в чувство. Отправляясь в поездку, он не учел, что давнее хроническое заболевание — сахарный диабет — может сыграть с ним злую шутку.