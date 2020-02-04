Глава Ассоциации онкопациентов призвала Заворотнюк не делать тайны из своей болезни

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова объяснила, почему известным людям, столкнувшимся с онкодиагнозом, нужно рассказывать публике о своей болезни и лечении.

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями Ирина Боровова дала большое интервью Федеральному агентству новостей, в котором развенчала главные мифы, связанные с онкологией. Отдельно глава Ассоциации онкопациентов остановилась на повышенном интересе россиян к медийным персонам, у которых был диагностирован рак.

«Это популярные люди, за чьей судьбой следит огромное количество народа. Но, к сожалению, ни Жанна Фриске, ни Анастасия Заворотнюк, ни другие откровенно не рассказывали своим поклонникам о том, что с ними происходит. Но я бы на их месте не делала тайны из своей болезни, потому что это могло бы поменять отношение общества к раку, уменьшить страх перед этим заболеванием», — заметила Ирина Боровова.

В качестве примера она привела петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко, у которого нашли рак желудка третьей стадии в марте 2018 года. Он открыто рассказывал о своем лечении и самочувствии своим подписчикам, а затем — и всей стране. В начале 2020-го Андрея не стало.

«Доктор Павленко показал, что переживают онкологические пациенты, своим рассказом о лечении и восстановлении он смог что-то переломить в общественном сознании, дал надежду людям, которые столкнулись с этим заболеванием… К сожалению, Андрей оказался в тех двух процентах пациентов с раком желудка, для которых прогноз неутешительный», — заметила Ирина Боровова.

По ее мнению, если известные люди начнут открыто говорить о совей болезни и опыте борьбы с ней, то страх перед раком в обществе уменьшится. Люди будут понимать, что с ними происходит, что им предстоит, и будут вдохновляться позитивными примерами.

Напомним, о том, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга четвертой стадии — такой же, от которого умерла Жанна Фриске, стали говорить в августе 2019 года. Однако близкие актрисы не подтверждают и не опровергают эту информацию.