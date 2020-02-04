Минэнерго предложило изменить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

Москва, 4 февраля. Министерство энергетики России подготовило законопроект, позволяющий равномерно распределить размер перекрестного субсидирования между всеми пользователями электроэнергии, кроме населения, сообщил заместитель главы министерства Юрий Маневич.

Чиновник отметил, что принятие подготовленного министерством энергетики законопроекта не приведет к дополнительному росту тарифов на электроэнергию для населения, но при этом создаст дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса, а также ликвидирует диспаритет цен между потребителями и существующую недобросовестную конкуренцию между промышленными потребителями.

Ведомство предлагает равномерно распределить величину перекрестного субсидирования на все категории потребителей, кроме населения, независимо от того, к каким сетям они присоединились — магистральным или распределительным. При этом можно будет дифференцировать тариф на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети в зависимости от категории потребления услуг.

Законопроект внесли в правительство, его планируют рассмотреть на заседании 27 февраля. В случае одобрения кабмином документ будет внесен на рассмотрение депутатам Госдумы.