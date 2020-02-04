Экс-сотрудник СБУ рассказал о «пропавшем» перед трагедией с MH17 дивизионе

Киев, 4 февраля. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров раскрыл новые подробности крушения малайзийского Boeing рейса MH17. Он рассказал о пропавшем незадолго до трагедии зенитно-ракетном дивизионе из Мариуполя.

По словам Прозорова, незадолго до трагедии летом 2014 года в режиме секретности в зону АТО из Мариуполя был направлен зенитно-ракетный дивизион, на вооружении которого находились ЗРК «Бук». Об этом бывший украинский силовик рассказал в интервью YouTube-каналу «PolitWera».

В своем расследовании Прозоров ссылается на данные, полученные от двоих военнослужащих «пропавшего дивизиона». По их словам, второй дивизион 156-го зенитно-ракетного полка в начале июля 2014 года был отправлен в «странную» командировку: отправляли только офицеров и контрактников, причем у последних отобрали телефоны и военные билеты, а бортовые номера на технике поспешно закрасили, пишет «Царьград».

Кроме того, Прозоров указал на то, что украинская сторона опубликовала якобы расшифровку телефонных переговоров ополченцев Донбасса спустя пару часов после трагедии. В разговоре лидеры ополчения якобы планировали крушение. Прозоров уверен, что за такие короткие сроки получить подобные данные невозможно, он уверен, что телефонные разговоры были подделаны.

Прозоров признался, что получал от украинских военные недвусмысленные намеки о причастности Киева к трагедии и том, что с катастрофой MH17 «не все просто и чисто». Более того, высокопоставленные киевские военнослужащие советовали ему «не лезть в эту ситуацию».

Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находилось 298 человек — все погибли.

Ранее немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что в течение нескольких лет проводит собственное независимое расследование авиакатастрофы, но следователи отказываются принимать собранные им материалы, в которых, в том числе, названы причины трагедии.