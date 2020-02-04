Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся попытке изоляции России

Киев, 4 февраля. Французские власти продолжают диалог с Москвой, потому что изоляция России не дала никаких результатов. Об этом рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телевизионному каналу «Громадьске».

Как отметил французский дипломат, удерживание РФ в изоляции или на какой-то дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».

«Долгие годы не собирался «нормандский саммит», не было никакого прогресса», — сказал представитель дипмиссии, объясняя, почему глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон решил развивать контакты с Россией.

По его словам, Макрон решил сначала попытаться восстановить доверие и установить контакт с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Де Понсен также обратил внимание на то, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.

«Ставить Россию в угол, как ученика в школе, не имеет абсолютно никакого смысла», — резюмировал он.

Ранее министр обороны Германии и лидер консервативной партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что, невзирая на трудные отношения российской и европейской сторон, диалог с РФ крайне необходим.