Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой

Москва, 4 февраля. Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил его пресс-секретарь Александр Дюпин.

«Это фейк», — подчеркнул Дюпин.

Представитель Жириновского также добавил, что Владимир Вольфович «вообще не знает, кто такой Илья Кива». Более того, глава либерально-демократической партии даже не пользуется мобильным телефоном, таким образом написать ему невозможно.

Ранее в Сети появилось видео, в котором депутат Верховной Рады Илья Кива переписывается с контактом, подписанным «Жирин...Владимир Вольфович». Кива сначала осведомился о состоянии здоровья российского политика, а затем жаловался якобы российскому коллеге на правительство Алексея Гончарука. По словам Кивы, с текущим составом правительства «невозможно восстановить экономику и взаимоотношения [с Россией]».