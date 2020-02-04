Киев, 4 февраля. Американский актер Киану Ривз попал в украинский учебник истории для десятого класса. Отмечается, что сидящего Ривза из популярного мема разместили на фотографии «Обед на небоскребе», сделанной в 1932 году.

«Грустный» Киану Ривз появился в украинском учебнике истории. Как пишет delo.ua, изображение голливудской звезды нашли на 58 странице учебника. Снимок с Ривзом размещен в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами». При этом на оригинальной фотографии изображены одиннадцать рабочих, а главный герой «Матрицы» «стал двенадцатым».

Напомним, данный учебник истории для десятого класса выпущен в 2018 году и рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Напомним, для каждого нового учебного года министерство образования Украины издает утвержденный список школьных учебников. При этом из школ «изымают» идеологически не подходящие для правящего режима учебники. Информацию в учебниках преподносят так, чтобы навязать украинским школьникам ложные данные об истории страны.

Авторы учебников истории рассматривают Украину и украинцев в качестве «европейского государства» и «европейского народа» — частью европейской цивилизации».

Ранее сообщалось, что в рамках одобренной официальным Киевом программы реформы среднего образования власти сразу десяти украинских регионов объявили о намерении ввести в школах и средних специальных учебных заведениях так называемую «альтернативную систему оценивания знаний». Уточняется, что украинские школьники будут получать «лайки» и «смайлики» вместо оценок.