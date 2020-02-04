Москва, 4 февраля. Скандальный блогер Алексей Навальный и его отсидевший за мошенничество и отмывание денег брат Олег продолжают наживаться на других людях и пропагандировать так называемое АУЕ. С 5 по 12 февраля пройдет очередной аукцион работ Олега Навального, посвященных тюремной тематике.

Организаторы аукциона сообщают о всемирной популярности младшего брата скандального блогера, утверждая, что заявки на татуировки по его эскизам присылают из разных стран от США до Китая. Стоимость рисунков, сделанных на обрывках кальки или картона, составляет от 6 666 до 13 666 рублей. При этом не нужно быть экспертом в искусстве, чтобы отметить любительский уровень работ Олега Навального.

Всего на аукционе представят 20 «произведений». Работы затрагивают тюремную тематику, пропагандируют употребление наркотиков и содержат фразы, оскорбляющие россиян. Также Навальный-младший любит изображать обнаженных женщин в татуировках и вкладывать новые смыслы в известные у арестантов аббревиатуры.

Аукционы, пропагандирующие АУЕ, брат скандального блогера проводит регулярно. Только в ноябре прошлого года подобное мероприятие принесло отсидевшему 3,5 года Навальному-младшему доход свыше 360 тысяч рублей. Однако есть еще одна цель проведения этих аукционов.

Дело в том, что Алексею Навальному очень выгодно популяризировать АУЕ, поскольку из-за него люди не раз оказывались за решеткой. Скандальный блогер неоднократно проводил незаконные митинги, и пришедшие на несанкционированные акции люди смело шли на провокации, держа в голове романтический образ арестанта.

За активность на незаконных митингах Навальный-старший получает деньги западных спонсоров. Кроме того, он предлагает помощь оказавшимся за решеткой по его вине, разумеется, не безвозмездно. Так, несколько лет назад Алексей Навальный был готов провести первичную консультацию по обращению в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за 400 евро. Подготовка иска стоила до 10 тысяч евро, а присутствие на заседании суда — 100 евро в час, пишет «Политика сегодня».

Кроме того, либеральные СМИ пытаются представить фигурантов дел о массовых беспорядков как «мучеников режима». Оппозиционные организации объявляют сбор средств якобы в помощь оказавшимся за решеткой, однако большая часть этих денег оседает в карманах «верхушки», а сами фигуранты почти ничего не получают.