«Новая газета» оправдывает поддерживаемого Ходорковским террориста, причастного к взрыву у приемной ФСБ

В понедельник, 3 февраля, «Новая газета» опубликовала статью под названием «Враг государства», в которой попыталась оправдать анархиста Илью Романова, общий срок тюремного заключения которого уже перевалил за 20 лет. Журналисты либерального издания постарались выставить Романова политзаключенным, пострадавшим якобы за свои убеждения. Они попытались также обойти тот факт, что мужчина, на груди которого вытатуирован лозунг «Смерть всем!», неоднократно осужден по экстремистским статьям в России и на Украине, а также рассказывал сокамерникам о финансовой поддержке со стороны Ходорковского и Навального.

Арийский террор в упаковке из-под китайской лапши

В настоящее время Романов отбывает наказание в одной из колоний Мордовии. К штрафу в 110 тысяч рублей и девяти годам лишения свободы суд приговорил анархиста после того, как в 2013 году в Нижнем Новгороде он неудачно провел испытания «петарды» — именно так журналисты «Новой газеты» называют самодельную бомбу.

По версии самого Романова, он всего лишь засыпал несколько ложек пиротехнической смеси в пластиковую коробку из-под китайской лапши и хотел посмотреть, что получится при ее поджоге. Но что-то пошло не так, и взрыв «простой петарды» разорвал анархисту руку и сильно повредил лицо. Так что Романов соорудил явно не фейерверк, а самодельное взрывное устройство — к такому выводу пришла следственная экспертиза. Было предъявлено обвинение по статье 223.1 «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Как положено в таких случаях, в доме «экспериментатора» был проведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили крайне увлекательное чтиво. Так, на компьютере Романова хранилась книга «Арийский террор. Журнал по практической подготовке белых террористов», а также неотправленное письмо с угрозами в адрес администрации Нижнего Новгорода. После этой находки дело переквалифицировали по статье 205.1 «Подготовка к теракту». Бомба должна была быть заложена в здании нижегородского военкомата, всего 30 метров оставалось подрывнику, когда его устройство самопроизвольно сработало.

Как утверждает Романов, компрометирующие документы на компьютер ему подкинули, его версию продвигает и «Новая газета». Вот только анархист ранее уже был связан с серией подобных терактов.

Семья бомбистов

В 1996 он женился на Ларисе Щепцовой, состоявшей в группировке «Новая революционная альтернатива» (НРА). По удивительному совпадению, в том же году организация взяла на себя ответственность за взрыв в Останкинском военкомате Москвы, а в 1997 году произошел взрыв и в Черемушкинском военкомате столицы. Следующей целью должно было стать здание Главной военной прокуратуры, но бомбу удалось заблаговременно обнаружить.

Либеральная пресса уже тогда оправдывала действия НРА, заявляя, что как теракты их действия трактовать не нужно, потому как мощность бомб была минимальна и якобы не могла навредить. Именно такая «петарда-пугалка» в 2013 году оторвала Романову руку рядом с нижегородским военкоматом. Более того, в 1999 году НРА взорвала у приемной ФСБ в Москве бомбу, мощностью 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. А в Кирове правоохранители раскрыли местную ячейку группировки, которая под видом «экспроприации» и «революционного налога» вымогала деньги у бизнесменов.

Пиком террористической деятельности группировки стала подготовка к покушению на убийство губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко в 1999 году. Тогда на железнодорожном вокзале Краснодара был остановлен для досмотра подозрительный молодой человек. Им оказался Геннадий Непшикуев, а в рюкзаке у него хранилась бомба из двух гранат, банки селитры и будильника.

В ходе допроса выяснилось, что устройство Непшикуев получил от Ларисы Щепцовой, жены Ильи Романова. Что интересно, женщина отрицала связь мужа с готовившимся терактом, поэтому у следствия прямых улик, связывающих Романова с подготовкой к преступлению, не оказалось. При этом удалось установить, что Щепцова причастна и к другим взрывам, совершенным НРА, о которых говорилось выше. Лариса получила 6,5 года лишения свободы, Илья же получил только 2,5 года — во время проводившихся оперативно-следственных мероприятий у анархиста обнаружили наркотики.

После освобождения Романов, вероятно, разочаровавшись в российских анархистах, уехал на Украину. Там он попытался собрать партизанский отряд для создания собственной революционной республики. В декабре 2002 года, спустя полгода после освобождения, анархиста задержали сотрудники СБУ. При себе у него обнаружился пистолет и патроны к нему. Более того, украинским правоохранителям удалось установить, что Романов причастен к взрыву у здания СБУ, произошедшему незадолго до его ареста.

Как видно, подчерк у бомбиста вполне определенный. На протяжении своей деятельности он манипулировал людьми, Лариса Щепцова — яркий тому пример, и убеждал их выполнять за него «грязную» работу. Сам же Романов ограничивался идеологической обработкой подопечных и сборкой бомб. Первое у него выходило отлично, а вот второе, как показал ночной самоподрыв в Нижнем Новгороде осенью 2013 года, — не очень.

Из анархистов в исламисты

Пример эволюции «Новой революционной альтернативы» и ее членов особенно актуален в наши дни, когда либеральная тусовка пытается оправдать участников и организаторов массовых беспорядков, произошедших летом 2019 года в Москве. В начале 90-х Романов, Щепцова и их единомышленники тоже ограничивались протестами, драками с ОМОНом и подбрасыванием маломощных бомб. А к 2000-м речь шла уже о крупных терактах, преступных группировках и покушениях на жизни высокопоставленных чиновников и политиков.

Интересный момент, сейчас журналисты «Новой газеты» пытаются вызвать у читателей жалость к своему «герою», рассказывая о тяготах жизни в тюрьме. Вот только сам Романов после второго срока заявлял, что в тюрьме ему нормально, и открыто призывал молодежь не бояться последствий и совершать преступления.

«О тюрьме сказал бы так: не бойтесь тюрьмы, молодежь, идите спокойно в тюрьму, воюйте с капиталом, воюйте с буржуазным государством, идите в тюрьму и ничего не бойтесь, вам там будет нормально. Нормально. Никто вас никуда не загонит. Сейчас, я могу сказать, товарищи с воли греют нормально, передают посылки, передачи… Я вам говорю: совершенно ничего страшного в отсидке нету. Поэтому не бойтесь, воюйте. Я себя чувствую прекрасно после выхода из тюрьмы и вам желаю того же, когда настанет ваш час».

Не удивительно, что ни одна международная правозащитная организация не считает Романова политзаключенным. И только «Новая газета» пытается выставить террориста в лучшем свете. Впрочем, либеральному изданию не привыкать, ранее его уже уличали в поддержке ИГИЛ1 (запрещена в России) и других радикальных исламистских группировок.

В этом контексте интересно, что в 2017 году Романов, будучи заключенным, стал фигурантом еще одного дела. Следователи выяснили, что, находясь в медотделении ИК-22, он нелегально получил доступ к Интернету через смартфон и распространял видеоролики ИГИЛ.

По свидетельствам сокамерников, в частности Сергея Журавлева, анархист пытался и их привлечь к этой «работе». Он хвастал, что получает деньги от Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Однако этого небольшого нюанса, фигурирующего в материалах дела, журналисты «Новой газеты» в своей статье упоминать почему-то не стали.

Оно и понятно, ведь спецкор издания Денис Коротков, который также занимается оправданием ближневосточных террористов и влияет на редакционную политику газеты, сам регулярно получает деньги от Ходорковского. Таким образом, статья «Враг государства» является попыткой выгородить не очередного подвернувшегося под руку «политзэка», но вытащить из тюрьмы одного из «своих» защитников террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.