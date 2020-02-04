Депутат Федоров уверен, что «пятая колонна» в РФ не станет действовать без дотаций Запада

Москва, 4 февраля. Проведение и радикализация незаконных митингов в России напрямую зависят от западных дотаций так называемой «пятой колонне». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Парламентарий выразил мнение, что Вашингтон, который не может добиться дестабилизации внутри РФ, пытается создать кризис в приграничных с ней странах, в частности, извне расшатывает обстановку в Грузии.

«Для этого США нужно подкорректировать правительство, ну, как минимум, в той же Грузии на откровенно провоенное, способное начать войну и в Абхазии, и в Осетии, на границах с Россией. Это нужно в связи с тем, что в России запущен процесс конституционной реформы и соответственно восстановление суверенитета. И поэтому там будет активизироваться американское вмешательство, это очевидно», — сказал он в комментарии iReactor.

Федоров считает, что в настоящее время, даже с учетом наблюдаемых в Грузии настроений, необходимости ужесточать российское законодательство о проведении незаконных митингов нет.

По мнению депутата, существующая законодательная база успешно справляется с подобными акциями, поэтому может потребовать изменений только в случае увеличения американского вмешательства в дела РФ через «оппозиционеров».

«В России на сегодняшний день закон действует сбалансированно, и никогда не поздно его поменять. Если мы увидим, что он не работает, а пока он работает, будем его ужесточать. Да, он у нас мягче, чем, допустим, в европейских странах, но, грубо говоря, у нас население адекватнее, поэтому пока все нормально», — пояснил Федоров.

Комментируя возможную реакцию на события в Грузии сторонников скандального блогера Алексея Навального, парламентарий выразил уверенность, что псевдооппозиционеры не начнут предпринимать никаких действий без «американской наводки».

«Либо деньги дают, либо не дают. Если дают, то «пятая колонна», а это не оппозиция, «пятая колонна» начинает действовать. Не дают — вот как в машину бензина не заправить, машина не едет. И это зависит не от грузинских событий, а в целом», — заметил он.

Депутат предположил, что в ближайшее время западные страны могут нанести «удар по России», поскольку Вашингтон и его партнеры недовольны последними действиями и реформами российских властей.