Экс-разведчик Михайлов предложил ужесточить наказание для организаторов незаконных акций

Москва, 4 февраля. Массовые беспорядки не только ставят под угрозу безопасность людей, но и наносят серьезный удар по экономике. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

В качестве примера он привел ситуацию в Гайане, где из-за погромов и поджогов вынужден был приостановить работу алюминиевый холдинг «Русал».

Михайлов подчеркнул, что любые беспорядки могут привести к крайне негативным последствиям. Неконтролируемая толпа сначала разносит все вокруг, а затем думает о последствиях.

Например, незаконные митинги, прокатившиеся по Москве летом прошлого года, закончились для некоторых участников реальными сроками, тогда как организаторы акций быстро отошли в сторону и начали набирать новых провокаторов.

Михайлов считает, что именно зачинщики подобных мероприятий должны нести ответственность за вывод людей на улицы. По всей строгости, по его мнению, должны отвечать те, кто создал условия для насилия.

«Нужно усилить меры против организаторов, а с остальными работать и разговаривать», – цитирует бывшего разведчика «ПолитЭксперт».

Он также предложил объявлять официальные предупреждения, которые затем приобщать к уголовному делу. Отягчающим обстоятельством станет тот факт, что человек проигнорировал требования, объяснил Михайлов.

Напомним, несанкционированные акции в столице прошли в прошлом году по инициативе сторонников основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального. «Оппозиционеров» не допустили до выборов в Мосгордуму, поскольку в собранных за них подписях был превышен порог брака, в том числе найдены «мертвые души».

Незаконными митингами протеже Навального решили надавить на избиркомы. Причем действовали они крайне агрессивно: от их рук пострадали стражи порядка, на которых провокаторы нападали с кусками асфальта и перцовыми баллонами в руках. СК РФ возбудил уголовные дела.