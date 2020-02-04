Киев, 4 февраля. Бывший участник боевых действий в Донбассе, гражданин Германии из семьи эмигрантов Зигфрид раскритиковал вооруженные силы Украины, заявив, что армия страны погрязла в трусости и лицемерном пафосе.

Зигфрид резко высказался в адрес бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, назвав первого «вором и государственным преступником», а второго — «хорошим, наивным парнем». По его мнению, вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли их сподвигнуть на «создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель».

Воевавший в Донбассе за ВСУ немец считает, что украинская армия превратилась в «многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания».

«ВСУ сегодняшнего дня — это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны», — цитирует «Главред» бывшего контрактника.

По мнению Зигфрида, единственное, на что способна в данный момент украинская армия, — «принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов». Экс-контрактник считает, что вооруженные силы Украины превратились в «отрыжку совкового рабства», а стремление Киева стать страной — членом НАТО и ввести в своем государстве военные стандарты альянса вызывают лишь «брезгливое недоумение».