Сирия, 4 февраля. «Нусра»*** продолжает препятствовать бегству населения из оккупированных районов Идлиба. Террористы организовали взрывы в районе нескольких нефтегазовых заводов в Хомсе. САА освободила поселение Мардих в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов в Алеппо; освободили деревню Мардих в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в атаке на нефтегазовые заводы в Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: препятствует выходу жителей Идлиба через гумкоридоры; заявляет о потерях САА в военной технике на западе Алеппо; предприняла попытку контратаки у поселения Ан-Найраб в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: атаковали позиции курдских боевиков неподалеку от города Абу Расин в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Оппозиционные медиапорталы вновь публикуют неподтвержденные данные о потерях Сирийской арабской армии (САА) в военной технике. Новостной портал Baladi-News заявляет, что исламистам якобы удалось уничтожить БМП правительственных подразделений во время ракетного обстрела в районе населенного пункта Халса к юго-западу от Алеппо. В то же время связанные с боевиками источники утверждают, что ликвидировали «Шилку» сил САР на подступах к Ас-Сафухану. Тем не менее пока эти сведения нуждаются в проверке.

В ответ на новые атаки джихадистов САА открыла огонь по местам базирования радикалов в районе населенных пунктов Аль-Мансура, Кафр-Даиль и Аль-Атариб. Согласно информации новостного агентства SANA News, обстрел привел к нейтрализации ряда террористов и уничтожению их укрепрайонов и оружейных складов.

Провинция Хомс

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в Хомсе произошла вылазка неизвестных террористов. По словам министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганима, нападению подвергся газоперерабатывающий завод «Эбла», газовая станция в Райяне, предприятие на юге региона, а также в административном центре провинции. Отмечается, что для налета джихадисты использовали СВУ, которые были активированы дистанционно. Отмечается, что пожарным бригадам удалось справиться с огнем. Процесс оценки нанесенного ущерба и восстановительные работы в пострадавших районах уже начались. Информации о возможных жертвах среди сирийцев пока не поступало. Предполагается, что ответственность за случившееся лежит на террористах подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Появились сообщения о контратаке исламистов в районе поселения Ан-Найраб, о взятии которого стало известно накануне. По сведениям военного источника в Twitter (abdozehn), джихадисты задействовали значительные силы в попытке вернуть контроль над населенным пунктом. Между тем правительственные войска продолжают развивать наступление. Как передает на своей странице в сети Twitter (harbiehnadie), в результате последних столкновений под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешла деревня Мардих к юго-востоку от Серакиба. Между тем медиапортал Step News Agency заявляет о гибели нескольких солдат САА недалеко от деревни Луф, освобожденной сирийскими войсками несколькими днями ранее. Однако пока эта информация нуждается в подтверждении.

Между тем информагентство SANA News сообщает о том, что исламисты незаконных бандгрупп, сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»1, продолжают препятствовать выходу гражданских лиц из оккупированных районов через гуманитарные коридоры в районе Абу-Духура, Аль-Хубейта и Аль-Хадера. Боевики терроризируют население, угрожая семьям сирийцев, желающих перебраться на освобожденную САА территорию. Кроме того, радикалы продолжают уничтожать дороги, ведущие к пунктам-пропуска. Напомним, исламисты стремятся сохранить присутствие жителей в «Большом Идлибе» главным образом для того, чтобы использовать их в качестве «живого щита».

Провинция Ракка

Наряду с перестрелками в Ракке вооруженные стычки между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Анкарой формированиями фиксируются и в Хасаке. По информации Twitter-канала (HASAKH_NEWS), артиллерия турецких вооруженных сил ведет огонь по военным объектам курдских радикалов поблизости от города Абу Расин к востоку от Рас аль-Айна. Никаких данных о результатах противостояния пока не поступало. Напомним, ранее сообщалось о взаимных обстрелах противников в приграничных районах в Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.