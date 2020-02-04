Москва, 4 февраля. Российская спортсменка Евгения Медведева ответила на предположения, что фигуристы употребляют много алкоголя. Она провела эфир в Instagram, во время которого ответила на обвинения в употреблении алкоголя.

Как уточнила фигуристка, она услышала подобные заявления после американского сериала Spinning Out («Цепляясь за лед»). Главная героиня сериала — это фигуристка, которая часто употребляет спиртные напитки. Медведева ответила на обвинения в злоупотреблении алкоголем.

«Это неправильно и это неправда! Фигуристы себе подобного не позволяют. Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе так расслабиться», — подчеркнула она.

Медведева объяснила, что когда готовишься к соревнованиям очень высокого уровня, то «считаешь каждую калорию, вымеряешь каждый кусочек». По ее словам, режиссеры не должны показывать фигуристов в таком ключе, так как они не пьют.

«Меня это немного расстроило и в какой-то степени обидело», — добавила она.

В декабре стало известно, что Медведева недовольна травлей и количеством «хейта» в социальных сетях, по отношению к ней и ее коллегам.

20-летняя фигуристка пожелала, чтобы фигурное катание снова стало «тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле». Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

Ранее 13 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. По ее словам, у нее «все есть, а для успешных выступлений должно чего-то не хватать». Также она сказала, что вернется когда у нее появится желание выходить на старты.