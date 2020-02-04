Поклонская призвала Эрдогана набраться смелости и посетить Крым

Москва, 4 февраля. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана набраться смелости и приехать в Крым, чтобы убедиться, что жители полуострова живут «не в Мордоре».

«Странно, что Эрдоган не признает Крым российским. Вот кто-кто, а он-то должен помнить, что в апреле 1783 года полуостров вошел в состав Российской империи», — сказала депутат Госдумы, предложив турецкому лидеру приехать на полуостров.

По словам Поклонской, когда в 2019 году в составе российской делегации она встречалась с турецким президентом, он произвел впечатление «мужественного человека».

«Набравшись смелости и приехав в Крым, он увидит, что мы тут не в Мордоре живем: никто нас автоматчиками не пугает и танками передавить не грозится», — передает РИА Новости слова Поклонской.

Ранее Эрдоган в очередной раз заявил, что турецкие власти не признают воссоединение Крыма с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, напомнил о приглашении посетить полуостров, чтобы «увидеть реальную ситуацию», сообщает «ФедералПресс».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».