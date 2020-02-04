Политологи предсказали будущее Навального и «дружбу» Ходорковского с Гретой Тунберг

Какова будет «конфигурация» нынешней российской так называемой оппозиции лет эдак через пять? Этот вопрос среди других обсуждался в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, посвященной скупке беглым олигархом Михаилом Ходорковским всей нынешней российской оппозиции, как несистемной (Алексей Навальный и Ко), так и системной — представленной в Госдуме КПРФ.

Смычка Ходорковского с КПРФ

Политолог, журналист-расследователь, руководитель портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков спрогнозировал неизбежную смычку «оппозиционеров» разлива Навального с наиболее оголтелой частью КПРФ, и все это на деньги Ходорковского.

«Пока трудно сказать, какой будет эта конфигурация, но, судя по нынешней активности эмиссаров Ходорковского, в том числе в регионах, мы видим, что они учатся», — отметил Ушаков.

Политолог и публицист Руслан Осташко, который был модератором дискуссии, отметил, что, если судить по сегодняшнем раскладу, упор будет делаться на смычку западных денег (читай, денег Ходорковского и Госдепа) и политических ресурсов КПРФ.

«Перераспределение средств, возможно, пойдет через людей Навального, в том числе через [Любовь] Соболь (юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который признан иноагентом. — Прим. ФАН), — отметил политолог. — И тут я должен сказать спасибо Навальному. Нам повезло, что этот доморощенный тиран «зачистил всю поляну», избавился от любых конкурентов в среде оппозиции».

Сегодня задача Ходорковского — с помощью своих структур добиться на предстоящих выборах в Госдуму существенного количества подконтрольных себе депутатов, в идеале — 51%, отметил Осташко. Однако это у него не получится, как бы он ни старался, в том числе благодаря тому, что людям будут разъяснять, что на самом деле представляет из себя наша так называемая оппозиция, подчеркнул политолог.

Новые «дарования»

Возникает вопрос, неужели за ближайшие пять лет опостылевшие лица так называемых «лидеров» российской оппозиции так и не сменятся? К сожалению, на уход наиболее одиозных фигур рассчитывать не приходится, считает Руслан Осташко.

«Усилится роль [Валерия] Рашкина (одного из активных противников действующей власти, депутата от КПРФ. — Прим. ФАН). Я уже вижу результаты этой работы, не только по коммунистам, но и по другим направлениям. Но главные публичные фигуры — Ходорковский, Навальный — не сменятся», — отметил он.

«Не будем забывать о новых «дарованиях», появившихся у нашей оппозиции, которые уже, например, активно выступают на «Эхе», — напомнил руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Глава медиагруппы имел в виду осужденного условно за незаконную деятельность студента Егора Жукова, который является сотрудником радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты», и из которого пытаются сделать новую икону оппозиции.

«Разве все эти юные дарования не будет конкурентами Навальному и Ко?» — спросил Столярчук. «Вряд ли, и уж точно такие фигуры не будут в парламенте, они будут работать с массой», — ответил Осташко. «Этот Жуков — очень пластичный, не удивлюсь, если мы увидим его не только на оппозиционных ресурсах», — предсказал возможную переориентировку «юного дарования» Сергей Ушаков.

Пиар на экологических темах

В ближайшие годы оппозиция не оставит планов спекулировать на теме экологии, отметил Руслан Осташко.

«Тема экологии будет подниматься неоднократно. Мы же все за экологию, за экологичность! Помните, какие были скандалы, когда появилась информация, что Россия будет принимать отработанное топливо с атомных станций Европы?! Сколько было скандалов, сколько было шума! А я вам докладываю — только что в России был запущен первый в мире реактор на топливе, сделанном из отходов. Мы умеем мало того, что отрабатывать и утилизировать отходы, мы умеем заново пускать их в оборот! Таких технологий нет даже у США! А оппозиция будет, как и прежде, пиариться на этой теме!» «Да, мы с вами чуть не забыли таких изумительных людей, как Гудковы — старший и младший (Геннадий и Дмитрий Гудковы. — Прим. ФАН), которые предстали перед всеми эдакими борцами за экологию! А бывший чекист, кагэбэшник Гудков-старший еще стал борцом с «тяжелым сталинским наследием», — напомнил Сергей Ушаков.

«Да-да, все это видимость борьбы за экологию, как мы видим на примере всеми нами любимой [шведской экоактивистки] Греты Тунберг, которая из принципа не летает на самолетах, — с иронией отметил Осташко. — Вы же знаете, что она в Штаты пришла на яхте, на которой был запечатан дизельный двигатель. Но никто не знает, что у нее было десять членов команды. Одна половина команды летела самолетом туда, другая ― обратно. Вместо того, чтобы перевезти одного человека на самолете». «Ну, Грета Тунберг, в отличие от Гудкова, не имеет никакого отношения к мусору», — со смехом парировал Ушаков. «Подождите, она еще не проявила себя, а Ходорковский с ней еще подружится. Думаю, она еще проявит себя в нашей стране», — с юмором резюмировал Руслан Осташко.

В понедельник в ходе пресс-конференции журналистам были представлены результаты расследований ФАН, касающиеся активизации групп поддержки Михаила Ходорковского в преддверии предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ и, возможно, досрочных выборов в Госдуму. Согласно данным ФАН, Ходорковский буквально скупает на корню всю российскую оппозицию, в том числе политиков и журналистов, для продвижения своей повестки. Такая активность в преддверии нового политического цикла не может не вызывать тревогу, подчеркнули участники пресс-конференции.