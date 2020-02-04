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14:04 4 Февраля 2020

Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

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Подготовка к вспышке вируса

Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. На сегодняшний день не ясно, как будет развиваться ситуация с инфекцией. Ученые нашей страны работают над созданием противовирусной вакцины. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой. Процесс затягивается из-за того, что у наших специалистов до сих пор нет штамма вируса. Выделить его от зараженных пациентов пока не удалось. В то же время китайские ученые сейчас испытывают российский препарат, который может побороть болезнь.

Обновление Конституции РФ

Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

В России продолжают работать над обновлением главного закона страны, тщательно выверяя каждое предложение и слово. Все это требует времени, поэтому Госдума продлила рассмотрение поправок к Конституции. Ранее планировалось завершить эти работы 6 февраля, но срок перенесли на 14 число. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Внести изменения в Конституцию предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди нововведений: МРОТ не менее величины прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий. Депутаты уже поддержали проект в первом чтении. 

Иски Украины

Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

Украина пытается создать очередную провокацию. Такими словами возможные иски Киева против Москвы прокомментировал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Накануне глава Минюста Украины Денис Малюська заявил о нескольких исках в международный суд. Как сообщил министр, они еще не поданы, но это может произойти в скором времени. Сейчас Киев собирает доказательства. Чего именно? Об этом ничего неизвестно. Впрочем, как и о причинах претензий.
«Это попытки поддержать уровень конфронтации с Россией, потому что огромному числу людей это выгодно там. Они ничего другого делать не умеют, так как за другое не платят, и таким образом пытаются напомнить о себе любимых разными способами. Один способ — это всякие измышления, на основании которых иски выставляются куда попало. Другой способ — это прямые провокации в реальном мире», — отметил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

Провоз денег через границу

Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

Берешь за границу крупную сумму — отчитайся. В странах Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начали действовать новые правила провоза наличных. Например, если у туриста в кошельке более 100 тысяч долларов, то ему придется декларировать эти средства и подтвердить их происхождение: показать документы о снятии средств со счета или получении кредита. Нововведение также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить. О новых правилах Евразийская экономическая комиссия заговорила в прошлом году. Такая отчетность, по мнению стран-участниц ЕАЭС, поможет остановить спонсирование терроризма. Не легко будет и мошенникам, которые пытаются легализовать преступные доходы.

 