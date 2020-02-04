Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. События дня. ФАН-ТВ

Подготовка к вспышке вируса Минздрав готовится к возможной вспышке коронавируса в России. На сегодняшний день не ясно, как будет развиваться ситуация с инфекцией. Ученые нашей страны работают над созданием противовирусной вакцины. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой. Процесс затягивается из-за того, что у наших специалистов до сих пор нет штамма вируса. Выделить его от зараженных пациентов пока не удалось. В то же время китайские ученые сейчас испытывают российский препарат, который может побороть болезнь.

Обновление Конституции РФ В России продолжают работать над обновлением главного закона страны, тщательно выверяя каждое предложение и слово. Все это требует времени, поэтому Госдума продлила рассмотрение поправок к Конституции. Ранее планировалось завершить эти работы 6 февраля, но срок перенесли на 14 число. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Внести изменения в Конституцию предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди нововведений: МРОТ не менее величины прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий. Депутаты уже поддержали проект в первом чтении.

Иски Украины Украина пытается создать очередную провокацию. Такими словами возможные иски Киева против Москвы прокомментировал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Накануне глава Минюста Украины Денис Малюська заявил о нескольких исках в международный суд. Как сообщил министр, они еще не поданы, но это может произойти в скором времени. Сейчас Киев собирает доказательства. Чего именно? Об этом ничего неизвестно. Впрочем, как и о причинах претензий. «Это попытки поддержать уровень конфронтации с Россией, потому что огромному числу людей это выгодно там. Они ничего другого делать не умеют, так как за другое не платят, и таким образом пытаются напомнить о себе любимых разными способами. Один способ — это всякие измышления, на основании которых иски выставляются куда попало. Другой способ — это прямые провокации в реальном мире», — отметил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.