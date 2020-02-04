Москва, 4 февраля. «Единая Россия» будет добиваться очищения власти от сомнительных людей. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Общество совершенно оправданно предъявляет сегодня повышенные требования к власти и ее представителям. Граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах не завравшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям. «Единая Россия» как партия, как крупнейшая фракция в Государственной думе и впредь будет безжалостно избавляться от такого балласта. Мы и далее будем добиваться очищения власти от сомнительных, негодных людей», — отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По словам Александра Хинштейна, новое время диктует и новые условия. Если для того, чтобы «хорошенько встряхнуть забронзовевших представителей власти», необходимо ввести новую ответственность, «Единая Россия» готова провести такую работу, заявил парламентарий.

«Этого от нас ждут наши избиратели и ровно такую задачу перед «Единой Россией» поставил Владимир Путин», — отметил депутат.

Он также указал на главную задачу партии в Государственной думе.

«Статус правящей партии не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России», — обратил внимание Хинштейн

Депутат также сообщил, что вскоре могут появиться новые законодательные инициативы об ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам.