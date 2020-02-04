Сенатор Морозов оценил заявление Лукашенко об отношениях с США перед встречей с Путиным

Очень важно, чтобы нормализация отношений между Белоруссией и США не проходила в ущерб российско-белорусскому стратегическому союзу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

На фоне встречи с Путиным

Период холода в отношениях Белоруссии и Соединенных Штатов завершился. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент считает, что в России «подняли скандал» из-за приезда в Минск государственного секретаря США Майка Помпео. Сам же Лукашенко похвастался давним знакомством с американским политиком, еще когда тот был главой ЦРУ.

«Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один», — рассказал Александр Лукашенко.

Заметим, что подобное заявление президентом Белоруссии было сделано на фоне встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Некий момент истины наступил», — добавил Лукашенко.

Стратегический союз

Как отметил Олег Морозов, Александр Лукашенко — человек, склонный к очень ярким текстам и высказываниям. Поэтому, советует сенатор, нужно спокойнее относиться к его словам по различным поводам. То, что Минск ищет сегодня контакты с Вашингтоном и пытается нормализовать с США отношения, выглядит достаточно логичным. Было бы странно, если бы Минск стремился к противоположному, считает политик.

«Я бы не стал драматизировать сам факт поиска нормализации этих отношений. Но — и здесь это самое главное — очень важно, чтобы эта попытка нормализации и поиск более комфортных отношений не проходил в ущерб российско-белорусским отношениям, и чтобы не было противопоставления Белоруссии России. Мол, у вас там становится только лучше, а у нас — только хуже. Все-таки мы Союзное государство, нас очень многое связывает. Плохо представляю себе, как можно все это разрушить. Повторю, попытка Минска наладить отношения — это нормально, как и стремление США искать там свой интерес», — пояснил Олег Морозов.

Комментируя будущую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, сенатор выразил надежду, что оба лидера подтвердят незыблемость своих стратегий на сохранение союзнических отношений. По мнению политика, именно эта тема будет в эпицентре встречи двух лидеров.

«И думаю, что на этой встрече Лукашенко, скорее всего, и подтвердит ту идею, что поиск более комфортных отношений с США не противоречит стратегическому союзу с Россией», — заключил Олег Морозов.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.