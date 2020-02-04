Хабенский стал послом Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 февраля. Народный артист РФ и основатель фонда помощи детям с заболеваниями головного мозга Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Сертификат ему вручил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Хабенский принял участие в благотворительной акции в НИИ детской онкологии в Северной столице. Во вторник там открыли посвященную футболу комнату.

Актер вместе с Сорокиным и талисманом Евро-2020 — футбольным фристайлером Скиллзи — показали юным пациентам фильм о городе на Неве и провели викторину на спортивную тематику.

После вручения сертификата Хабенский признался, что для него большая честь и неожиданность войти в команду послов.

«Для меня замечательно, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные», — подчеркнул он.

Напомним, в декабре игроки «Зенита» открыли в Петербурге часы обратного отсчета времени до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года. Впервые в истории он пройдет на территории 11 стран с 12 июня по 12 июля. Такое решение УЕФА приняла в связи с 60-летием турнира. В качестве одного из принимающих городов был выбран Санкт-Петербург.

В Северной столице, на стадионе «Газпром Арена» сборная России сыграет с соперниками из Бельгии и Финляндии. Также на этом поле, помимо матчей групповой стадии, пройдет одна четвертьфинальная игра.

Готовность Петербурга к Евро-2020 обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 5 февраля.