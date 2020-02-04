Россия не будет эвакуировать всех своих граждан и дипломатов из Китая

Пекин, 4 февраля. Россия пока не рассматривает вопрос об эвакуации из Китая всех своих граждан или сотрудников дипломатических представительств, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Китае.

По словам дипломата, Москва намерена отправить гуманитарную помощь в Китай в ближайшие дни. Как уточнил Денисов, сейчас этот вопрос прорабатывается.

«В основном это защитная одежда для персонала. Те же самые маски, очки, защитные костюмы и так далее. Это нужно больше всего», — подчеркнул посол.

Как уточнили в дипломатическом представительстве, скорее всего, помощь будет отправлена в Ухань. При этом эвакуироваться из Китая выразили желание 132 россиянина. Из них 82 человека находятся в городе Ухань, большинство — студенты.

Напомним, из-за распространяющегося в Китае и за его пределами коронавируса в настоящее время скончались уже свыше 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч. В общей сложности на территории РФ зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане КНР, они находятся под наблюдением медиков. В конце декабря 2019 года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового неизвестного типа коронавируса в китайском городе Ухань.

Кроме того, стало известно, что коронавирус станет «мощным негативным шоком» для китайской и мировой экономики. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестиционного банка JPMorgan. По мнению аналитиков, удар по экономике может быть сильнее, чем от китайской атипичной пневмонии 2002–2003 годов.