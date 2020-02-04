Малькевич объяснил, как Россия совершит IT-скачок и уйдет от западной зависимости

Российское государство стало наращивать темпы цифровизации экономики, что является мощным трендом в наше время. Как прогнозирует президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, Россия должна совершить IT-скачок, чтобы перейти на собственное программное обеспечение и перестать быть зависимой от западных технологий.

В основном, задачи по цифровизации экономики и созданию новых информационных систем взяло на себя государство. При этом успехи частного сектора в этом плане не столь хороши, и это основная причина отставания России в развитии цифровой экономики от стран Запада и Азии. На 2018 год доля цифровой экономики от ВВП России составляла 5%. Для сравнения, соответствующий показатель Китая за тот же период был на отметке 34%.

Александр Малькевич в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что в число приоритетных задач, озвученных в послании президента России Владимира Путина, входит развитие национальных проектов на отечественной технологической базе.

«Соответственно, Россия должна совершить IT-скачок, перейти на собственное программное обеспечение — на отечественные операционные системы, технологии, а в перспективе и гаджеты. Это путь всех нормальных развивающихся стран, — пояснил член Общественной палаты. — Почему-то Америка не развивает свою промышленность на основе индийских комплектующих в IT-отрасли. Китай поступает аналогично. Подобные производства создают и развивают в Германии, Франции, Великобритании и Индии, а чем мы хуже?»

При этом много лет «специально обученные люди» пытались внушать россиянам мысль «зачем развивать свое, если все можно закупать», объясняет собеседник ФАН.

«Те, кто говорят, что не нужно создавать свои компьютеры и платформы — пораженцы. К ним нужно серьезно присмотреться, так как ни один человек в здравом уме не будет говорить: давайте не будем развивать свое. Это неверно и, главное, ничем не объяснить, кроме как оставлять Россию в зависимости от западных IT-решений», — подчеркнул Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, сейчас России нужно будет «наверстывать упущенное семимильными шагами». В связи с этим российские власти очень много сил и средств вкладывают в подготовку этого «цифрового прорыва». Однако продукты лидеров российской IT-индустрии уже стали популярными в стране.

«К примеру, мы пользуемся услугами «Яндекс такси», почтой Mail.ru и поисковиком «Яндекс». Это ведь нормально работающие вещи, включая портал госуслуг, который серьезно облегчает нам жизнь», — сказал эксперт.

К тому же нельзя не уделить внимание конкурсу «Молодые лидеры Рунета», который качественно помогает ускорению цифровизации России и создает возможности для появления новых отечественных IT-продуктов, говорит Малькевич.

«Почему важен такой конкурс как «Молодые лидеры Рунета»? Потому что это те люди, которые потащат за собой страну в цифровом прорыве. Они совершат цифровой подвиг», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, первый интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета», организованный Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), завершился в декабре 2019 года. В качестве участников могли себя попробовать IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, руководящие направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, управляющие проектными командами от трех человек, имеющие опыт от двух лет и реализующие масштабные проекты.