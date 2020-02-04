Лукашенко объяснил, почему задержали директоров сахарных заводов

Минск, 4 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, за что задержали руководителей всех сахарных предприятий в республике. По словам лидера страны, «такого в Белоруссии еще не было». Об этом сообщает во вторник агентство Sputnik Беларусь.

Как объяснил Лукашенко, директора сахарных предприятий сформировали «прокладку» — торговый дом, куда поставили своих людей.

«С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — рассказал белорусский лидер в ходе визита на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда».

Он также добавил, что в самое ближайшее время КГБ детально расскажет об этом деле. По его словам, в рамках дела попались и силовики, пишет «Царьград».

«Сказал: всех под метлу в камеру», — резюмировал Лукашенко, отметив, что пришлось даже вернуть воздушное судно, которое летело над Польшей.

Ранее белорусские СМИ сообщили о том, что руководителей сахарных заводов страны задержали сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ). Так, в воздушном пространстве над Польшей развернули и вернули в Гродно самолет, на борту которого якобы были два белорусских предпринимателя.

Как отметил политолог Алексей Дзермант в эфире НСН, в истории с задержанием директоров заводов не нужно искать политический подтекст.