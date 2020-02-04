Звезда КВН из «Армянской сборной» умер в возрасте 25 лет

Ереван, 4 февраля. Игрок команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался в возрасте 25 лет, об этом сообщается в Instagram команды.

«Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — подтвердили трагическую новость его товарищи.

Международный союз КВН выразил искренние соболезнования родным и близким Григоряна. Известно, что 8 января юморист перенес инсульт и две недели находился в больнице под наблюдением.

21 января ему стало намного лучше, медики решили выписать пациента. Они решили, что в домашних условиях он быстро пойдет на поправку.

Однако через два дня после выписки Григорян потерял сознание, его срочно госпитализировали. Какое-то время артист находился в реанимационном отделении, где его ввели в искусственную кому.

Врачи обнаружили у Григоряна аневризму. Команда «Армянская сборная» начала собирать средства на проведение операции. На это было необходимо 1,5 млн рублей.

30 января игрок КВН все еще находился в тяжелом состоянии, но медики заявили о положительной динамике. Григорян умер 1 февраля, не приходя в сознание.

Овик Григорян пришел в «Армянскую сборную» в 2013 году. Он стал настоящей звездой КВН за отличное чувство юмора и артистичность.

В 2020 году «Армянской сборной» по итогам XXXI Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020» удалось попасть в Высшую Лигу.

Ранее сообщалось, что 18-летний вратать хоккейной «молодежки» Вилен Прокофьев умер от саркомы Юинга.