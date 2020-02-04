Водонаева призналась, что развелась с мужем из-за политики

Москва, 4 февраля. Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что причиной ее развода со вторым супругом стало его нежелание интересоваться политикой и ситуацией в России. Об этом она заявила в интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить?..».

Водонаева рассказала, что телевизор не смотрит, но за новостями старается следить. Тогда как ее экс-супругу происходящее в мире не так интересно.

Телеведущая заявила, что бывший муж не хотел обсуждать с ней важные, социально значимые события, каким стала, например, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня».

Водонаева призналась, что они с супругом стали жить как две параллельные вселенные. Сама она по ночам смотрела расследования, а бывший возлюбленный сидел за компьютером, передает «ФедералПресс».

«Меня раздражало, что он такой поверхностный. У него не было ни на что своих взглядов. А мне от этого было скучно», – заключила Водонаева.

Напомним, что телеведущая дважды была замужем. Первым ее супругом в 2009 году стал бизнесмен Алексей Малакеев, от которого она родила сына Богдана. В 2013 году пара официально развелась. В 2017 году Водонаева и музыкант Алексей Комов сыграли свадьбу, а летом следующего года провели еще одну церемонию в Лас-Вегасе. В июне прошлого года они подали на развод.

Водонаева в последнее время находится в центре внимания общественности из-за скандала, вызванного ее словами о материнском капитале в России. Экс-участницу «Дома-2» предложили оштрафовать, на нее даже написали заявление в Генпрокуратуру РФ.