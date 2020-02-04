Пострадавших от перевода пенсий в НПФ россиян отправят в суд

Москва, 4 февраля. Восстановление прав граждан, пострадавших от мошеннического перевода их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), хотят упростить, чтобы они могли избежать судебных процедур. Для этого предлагается ввести обязательную экспертизу подлинности подписи застрахованного лица на договоре об обязательном пенсионном страховании (ОПС).

В Пенсионном фонде отмечают, что за последние три года потерянный инвестдоход по решению суда о недействительности договора ОПС восстановили лишь 165 гражданам. В то время как только за 2019 год жалобы на неправомерный перевод пенсионных накоплений в ЦБ подали более 1,7 тысячи россиян.

Идею досудебного решения в спорах, когда деньги будущих пенсионеров незаконно переводят в НПФ, предложили в Национальной ассоциации НПФ, пишет «Коммерсант».

В конце прошлого года ее представители направили зампредседателя ЦБ Владимиру Чистюхину письмо с предложением создать для «равных условий по защите прав как гражданина, так и НПФ» механизм оценки подлинности подписи застрахованного лица на договоре об ОПС во время рассмотрения обращений жертв фальсификации документов ЦБ.

В организации считают, что благодаря почерковедческой экспертизе застрахованное лицо в максимально короткий срок сможет «в судебном порядке восстановить свои нарушенные права». Специалисты также полагают, что это позволит минимизировать риски финансовых потерь гражданина.

Отмечается, что к решению вопроса с переводами пенсий может быть привлечен финансовый омбудсмен.

Финуполномоченный НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» Юрий Воронин сказал, что с идеей согласен, но подчеркнул, что такие споры не входят в его компетенции, поскольку в них «имеет место мошенничество при переводе гражданина из одного фонда в другой». По словам Воронина, для разбора этих случаев необходимо проводить следственные, а затем и судебные действия. Чтобы внедрить предложенную Национальной ассоциацией НПФ процедуру, нужно вносить серьезные изменения в законы.