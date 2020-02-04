Президент Ассоциации онкопациентов развеяла пять главных мифов о раке

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова в интервью Федеральному агентству новостей развенчала главные мифы, связанные с раком и его лечением.

Миф № 1. Рак заразен

По словам главы Ассоциации онкопациентов «Здравствуй!», сегодня самый большой миф, связанный с раком, заключается в том, что эта болезнь может быть заразна.

«Этот миф нужно ломать на корню, потому что онкологические заболевания не заразны. Рак может передаваться по наследству, потому что существуют определенные генетические поломки, которые обуславливают предрасположенность к тому или иному виду онкологического заболевания. Но и это еще не означает, что человек заболеет именно этим типом рака», — отметила Ирина Боровова.

Она объяснила, что люди, у которых выявлены генетические поломки, попадают в группу онкологического риска, и в определенном возрасте должны тщательно следить за своим здоровьем и проходить обследования, чтобы не пропустить рак на ранней стадии.

«Здесь уместно вспомнить об Анджелине Джоли, которая сделала анализ на генетическую предрасположенность к раку и, обнаружив поломку в генах BRCA, удалила у себя молочные железы и яичники. Это не совсем правильная мера, я считаю, потому что наследственный фактор, повторюсь, не гарантирует возникновения онкозаболевания. Да и в российских государственных онкологических клиниках за такие операции, как у Джоли, не взялись бы, потому что у нас запрещены превентивные меры по удалению здоровых органов. Бывает, когда удаляют здоровую молочную железу, но только если во второй уже обнаружен рак, а в этой — высокий риск его возникновения, и врачи доказали, что радикальная мастэктомия оправдана для данной пациентки», — рассказала Ирина Боровова.

По ее словам, боясь рака и зная о своей предрасположенности к нему, наши женщины находят способы для профилактического удаления молочных желез. Они обращаются в частные клиники, занимающиеся пластической хирургией, под предлогом улучшения внешнего вида своей груди.

«Но это категорически неправильно, потому что такие превентивные операции должны делать врачи-онкологи. И мы сейчас боремся за то, чтобы у женщин был выбор и они могли доверить себя специалистам», — заметила собеседница ФАН.

Миф № 2. Рак — это приговор

Второй миф о раке убеждает, будто это смертельный диагноз.

«Многие думают, что рак на 100 процентов фатален. Но это не правда. Да, есть злокачественные новообразования, с которыми онкологи еще не умеют справляться, и исход бывает один. Но это уже очень маленький процент от всех случаев заболеваний. С львиной долей рака онкология научилась бороться, даже с распространенными процессами, когда организм пациента метастазирован. Современные таргетная иммунотерапия позволяет «примириться» с этими метастазами, в результате чего они не уходят из организма, но и не растут и не распространяются дальше. Благодаря этим методам лечения люди с распространенными метастазами живут более десяти лет. Это настоящий прорыв!» — рассказала Ирина Боровова.

Сложным пациентам, которым не подходит таргетная иммунотерапия, назначают комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство, химиотерапию, облучение.

«После этого пациент может войти в длительную, если не пожизненную ремиссию, и умереть вовсе не от рака. Онкология — это такая наука, которая идет вперед семимильными шагами. И благодаря этому тот, кто вчера был безнадежным пациентом, сегодня выздоравливает и живет полной жизнью», — подчеркнула президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!».

Миф № 3. Лечиться от рака — дорого

Ирина Боровова назвала заблуждением и мнение о том, что лечиться от онкологического заболевания очень дорого.

«Существует миф, будто лечение от рака недоступно простым людям. Я слышала это от очень многих. Но это неправда, потому что по закону и в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» помощь онкопациентам в нашей стране оказывается за счет государства, — заметила собеседница ФАН. — Сегодня пациентам доступны практически все современные технологии. Если они не доступны в одном регионе, то абсолютно точно помощь может быть оказана в другом. Просто нужно оказаться в нужном месте, в нужное время и в нужных руках. Наша Ассоциация помогает людям попасть туда, где для их лечения есть все необходимые технологии и специалисты».

Президент Ассоциации онкобольных «Здравствуй!» добавила, что ей лично известны десятки случаев излечения от рака, и во многих пациенты изначально были очень тяжелыми, но сумели выстоять.

«Есть, например, история про нашу девочку Лизу Петухову, у которой была огромная опухоль мозга, лечение не помогало и даже мировая онкология списала ребенка. А опухоль исчезла сама собой, и уже несколько лет Лиза является абсолютно здоровым человеком. Это бывает один раз на миллион, но это бывает, и в это надо верить», — заметила Боровова.

Истории исцеления от рака Ассоциация онкопациентов публикует в книге «Силы есть». На сегодняшний день вышло уже два издания, готовится к выходу третья книга.

Миф № 4. Альтернативные методы лечения рака

Ирина Боровова заявила, что ей жаль людей, которые верят в альтернативные методы лечения рака, о которых так часто говорят в соцсетях.

«Это просто кошмар. Людей, которые распространяют мифы о том, что рак лечится содой, перекисью водорода, какими-то примочками и прочим, нужно привлекать к уголовной ответственности», — считает собеседница ФАН.

Она обратила внимание на то, что сторонники так называемого альтернативного лечения рака утверждают, будто фармацевтические компании, зарабатывающие огромные деньги на онкологических больных, противостоят тому, чтобы «дешевые, доступные и эффективные» методы лечения рака были всем известны.

«Давайте мыслить разумно. Нобелевскими лауреатами стали ученые, открывшие иммунотерапию рака. Ни разу премию не присуждали тому, кто вылечил людей содой. Потому что таких подтвержденных случаев просто нет. Весь мир борется с раком. И если бы было научно доказано, что сода, бабочки или еще что-то излечивает онкопациентов, стали бы государства тратить триллионы денег на онкологическую помощь своим гражданам? Конечно, нет! Но ни один метод нетрадиционной медицины не доказал своей эффективности. Это все — большое заблуждение. Мне очень жаль людей, которые ведутся на это, потому что отчаяние затмило их мозг», — сказала Ирина Боровова.

Она добавила, что к уголовной ответственности нужно привлекать и блогеров, утверждающих, что какие-то БАДы способны вылечить от рака и других заболеваний.

«Это безобразие! Но, к сожалению, доказать нанесение ущерба здоровью очень тяжело, потому что люди добровольно глотают горстями непонятные таблетки, рекламируемые шарлатанами. Слушайте только настоящих врачей», — призвала глава Ассоциации онкопациентов.

Миф № 5. Звезды должны скрывать свой диагноз

На вопрос, почему истории Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк и других публичных персон, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, вызывают такой оживленный интерес россиян, Ирина Боровова ответила так:

«Это популярные люди, за чьей судьбой следит огромное количество народа. И любое событие в их жизни — хорошее или плохое — вызывает безусловный интерес. Но на их месте я бы, конечно, не делала тайны из своей болезни. Потому что, рассказывая о том, что с тобой происходит, какое лечение ты получаешь, что чувствуешь, как восстанавливаешься, ты помогаешь другим людям, которым поставлен такой же или похожий диагноз».

Глава Ассоциации онкопациентов подчеркнула, что это ее личная позиция.