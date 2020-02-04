Депутат Говорин исключил риск возникновения дефицита медицинских масок в России 

Москва, 4 февраля. Риск возникновения дефицита медицинских масок в России исключен. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Николай Говорин.

В связи с сообщениями о новом типе коронавируса из Китая в некоторых российских аптеках были раскуплены все медицинские маски, в других — цены на этот товар существенно выросли. Однако Говорин исключил вероятность того, что масок не хватит всем желающим их приобрести.

«Нет, конечно», — заявил Говорин, отвечая на вопрос, возможен ли дефицит масок в России.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, органы исполнительной власти примут необходимые меры для решения соответствующих вопросов.

«Я думаю, что, учитывая эти моменты — повышение где-то цен на маски или их отсутствие — органы исполнительной власти, которые регулируют эти вопросы, внесут свои коррективы. И я убежден, что проблем здесь не будет», — пояснил парламентарий.

Он также обратил внимание на необходимость борьбы с паническими настроениями в обществе, при которых люди разбирают соответствующие медицинские изделия.

«Скажем, маска стоила рубль, теперь уже стоит 10 рублей — паническая ситуация. Кто-то создает эти панические настроения с целью заработать», — отметил депутат.

По его словам, очень важно вести разъяснительную и информационную работу с россиянами.