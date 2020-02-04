В России составили поведенческие портреты поколений на концертах

Москва, 3 февраля. В России провели опрос среди посетителей концертов и музыкальных фестивалей и составили поведенческие портреты поколений, сообщает Федеральное агентство новостей. Для обозначения возраста использовалась теория поколений, которую создали Уильям Штраус и Нил Хау в 1991 году.

Так, поколение Z (до 23 лет) или зумеры ходят на концерты реже других и предпочитают делать это в компании или хотя бы в паре. Они активнее других снимает концерты на смартфоны и больше всех раздражаются, когда кто-то другой снимает рядом, загораживая вид на сцену.

По данным опроса, 54% зумеров стараются выучить или вспомнить тексты песен перед концертом. При этом каждый четвертый хотел бы получить автограф или поймать брошенные в толпу барабанные палочки или футболку. Особенно смелые зуммеры (5%) для привлечения внимания даже готовы сбросить с себя предмет одежды, свидетельствует опрос, проведенный по заказу билетной экосистемы Ticketscloud.

Поколение Y (24 — 39 лет) или миллениалы, как оказалось, серьезнее других подходят к вопросу выбора концертов и фестивалей. Для этой аудитории важно не только то, кто перед ними будет выступать, но и на какой площадке и насколько качественно будет все организовано.

В отличие от зумеров миллениалы за брошенной футболкой артиста прыгать не станут. Свое общение с артистами они получают, комментируя их соцсети, и этого им вполне достаточно.

Опрос также показал, что, несмотря на требовательность, миллениалы чаще других поколений покупают билеты спонтанно. При этом остановить поколение Y на пути к концертной площадке могут слишком долгая дорога (29%) и банальная усталость (39%).

Представители поколения X (40 — 55 лет) предпочитают готовиться к концертам заранее, поэтому покупают билеты за пару месяцев. Выбирать концерты и фестивали они стараются с интересной и редкой тематикой. Может быть поэтому иксы больше остальных постят фотографии и видео с выступлений, а также чаще других покупают на память о прошедшем концерте винил и мерч.

Беби-бумеры (56 — 74 лет) посещают музыкальные мероприятия несколько раз в месяц и в основном в паре. Для них важно эксклюзивное предложение от организаторов.

Чему стоит поучиться остальным у бумеров, так это сдержанности в плане съемки. В отличие от иксов, все отснятое они хранят как память или отправляют друзьям через различные мессенджеры.

Каждый поход на концерт или музыкальный фестиваль для бумеров — важное событие, поэтому они с удовольствием купят и сохранят программку мероприятия.