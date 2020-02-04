Google впервые назвала сумму доходов от рекламы на YouTube

Вашингтон, 4 февраля. Американская IT-корпорация Google впервые назвала сумму доходов, которые приносит компании реклама на видеохостинговом сервисе YouTube. Согласно финансовому отчету Google, в 2019 году из этого источника компания получила 15,15 миллиарда долларов.

В 2018 году корпорация заработала на сервисе около 11,16 миллиарда долларов, то есть в прошлом году выручка увеличилась на 4 миллиарда. За последний квартал 2019 года реклама на YouTube принесла Google 4,72 миллиарда долларов против 3,61 миллиарда за последние три месяца 2018 года. Доходы от рекламы на видеохостинге составили десятую часть всей выручки Google в прошлом году.

Американский телеканал CNBC попытался узнать у представителя Google, какую часть рекламных доходов получают создатели видеороликов для YouTube. По словам финансового директора IT-корпорации Рут Порэт, контентмейкерам уходит большая часть этих денег.

Кроме того, в отчете говорится, что за сервисы YouTube Premium (позволяет смотреть ролики без рекламы и сохранять видео для просмотра без Интернета) и YouTube Music каждый месяц платят около 20 миллионов пользователей. Еще 2 миллиона людей платят за телеканалы на YouTube (услуга доступна не во всех странах). Отдельно выручка от подписок не раскрывается. При этом известно, что за последний квартал 2019 года Google заработала 5,3 миллиарда долларов на категории «прочее» — сюда как раз входят подписки, а также доходы с продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home.