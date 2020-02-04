Facebook активно сотрудничает с западными блогерами, яростно ненавидящими Россию

Москва, 4 февраля. Социальная сеть Facebook злостно игнорирует российское законодательство и не выполняет требования Роскомнадзора. Об этом заявил глава АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин.

«По многим спорным вопросам соцсеть, работая в том числе на территории РФ, игнорирует российское законодательство и те требования, которые предъявляет РКН, что говорит о ее ангажированности», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что в течение последнего времени в соцсети выходит большое число политических статей, касающихся деятельности несистемной либеральной оппозиции России. Он назвал эти статьи «желтой информацией», которая дискредитирует РФ.

Самонкин обратил внимание на то, что в Facebook непонятная система поддержки, которая игнорирует жалобы по вопросам, связанным с незаконной блокировкой аккаунтов. Кроме того, отметил политолог, социальная сеть нередко делает информационные вбросы, направленные на дестабилизацию ситуации в РФ, пишет «Ньюинформ».

«Facebook, работая на российском рынке, во-первых, активно сотрудничает с западными блогерами и теми силами, которые яростно ненавидят Россию, что говорит о западном влиянии», — подытожил он.

Напомним, ранее политологи и эксперты неоднократно призывали ужесточить наказание для Facebook за информационные вбросы. По словам специалистов, если соцсеть продолжит активно нарушать российское законодательство, то ее деятельность на территории РФ необходимо непременно ограничить.