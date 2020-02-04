Лукашенко заявил, что Минск хочет честных отношений с РФ

Минск, 4 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет честных отношений с Россией, но сам определяет свою внешнюю политику.

Ранее Минск посетил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в рамках своего евразийского турне​​​. Как уточнил Лукашенко, Белоруссия намерена стоить «честные, чистые, прозрачные отношения». Он прокомментировал отношения с Россией.

«Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал. Завтра президент США Дональд Трамп приедет… Что они будут делать?» — сказал Лукашенко.

Как пишет «Белта», Лукашенко напомнил, что Белоруссия хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. По его словам, Белоруссия, как суверенная и независимая страна, определяет, какую ей проводить внешнюю политику.

Кроме того, Лукашенко признался, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопросы поставки нефти для республики. По словам белорусского президента, в данном случае речь идет о тех вопросах, которые касаются поставок российской нефти. Лукашенко напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин поднял вопрос о нефти на переговорах, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Ранее Лукашенко заявил о намерениях Минска поставлять с российского рынка до 40% от необходимых объемов нефти. Он подчеркнул, что в настоящее время альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».

Напомним, Россия в 2020 году приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как истек срок соглашения между странами.