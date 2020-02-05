ФАС против Google, Microsoft и Apple. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Почему Стивен Кинг удалился из Facebook, а российскую журналистку не пустили в Литву? А также поручение Владимира Путина и интриги Майка Помпео. Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске программы «Слово на свободе».

ФАС обязал Google, Microsoft и Apple предустанавливать российское ПО

ФАС обяжет Google, Microsoft и Apple нести ответственность за предустановку российских приложений на смартфоны и другие гаджеты. Соответствующий закон вступит в силу летом 2020 года. Сейчас идет процесс согласования необходимого программного обеспечения, но иностранные корпорации затягивают с переговорами. Следовательно, встает вопрос, что мы будем делать, если компании проигнорируют эти предписания? Также ФАС хочет, чтобы Google, Microsoft и Apple обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, по желанию потребителя, в частности тех, которые собирают информацию о пользователях.

Угрозы убийством и травля в интернете

10 декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в заседании СПЧ. По итогам этой встречи, президент сформулировал 15 поручений. Особенно интересно профильное поручение: «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации». Сейчас эти законы не работают, возможно потому, что законодатели далеки от этой проблемы. Согласно поручению президента, до 1 июня Роскомнадзор, Генпрокуратура и Верховный суд должны усовершенствовать судебную практику по уголовным делам, которые могли быть возбуждены за публикации в интернете, порочащие честь или достоинство человека. Также стоит усилить наказание за травлю в интернете и угрозы убийством. Зло должно быть наказано, добро должно быть с кулаками.

Российскую журналистку не пустили в Литву

В конце января корреспондентку телеканала «Звезда» Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса. Она собиралась снять в Литве репортаж о преследованиях литовских граждан за «симпатии» к России. Отказ во въезде ей объяснили недействительной визой. Позже выяснилось, что шенгенскую визу ей аннулировали в декабре. То есть Литва аннулировала французскую визу российского гражданина, не поставив его в известность. Вот это дивный новый мир: как можно бороться со свободой слова на новом уровне.

Стивен Кинг удалился из Facebook

Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив это беспокойством за безопасность персональных данных. Писатель также выразил недовольство потоком ложной информации и политической рекламы. Что самое интересное, Кинг написал об этом в Twitter, где с сохранностью данных проблемы точно такие же как у Facebook.

Колпак от Марка Цукерберга.

Facebook раскрыл данные о слежке за пользователями. Теперь через трекеры социальная сеть узнает, что делает пользователь, когда находится в офлайн. Я уже много говорил о программах шпионах, это какой-то большой брат, Марк Цукерберг следит за каждым нашим шагом. Фиксируется просмотр контента, поиск, покупка и добавление товара в корзину, в интернет-магазине и даже перечисление денег на благотворительность.

«Хроника падающего Boeing»

9 марта стартует Гаагский суд по делу крушения малазийского Boeing MH17. Фонд защиты национальных ценностей — единственная честная исследовательская структура, которая будет издавать книгу голландского эксперта «Хроника падающего Boeing». Там будет вся правда об этом рейсе и абсолютно неожиданные версии. Необходима книга и о коронавирусе, о том, как история с пневмонией внезапно обрушивает Китай как мировую державу.

Геополитические интриги США

Госсекретарь США Майк Помпео с рабочим визитом посетил Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Цель его поездки — наладить там политические и экономические связи. Раньше, в эти бывшие советские республики активно инвестировал Китай, но сейчас из-за коронавируса Поднебесной не до этого, и США тут же воспользовалась ситуацией. Закручивается интересная геополитическая интрига.