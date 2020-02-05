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ФАС против Google, Microsoft и Apple. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

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Эксперты:

Почему Стивен Кинг удалился из Facebook, а российскую журналистку не пустили в Литву? А также поручение Владимира Путина и интриги Майка Помпео. Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске программы «Слово на свободе».

ФАС обязал Google, Microsoft и Apple предустанавливать российское ПО

ФАС обяжет Google, Microsoft и Apple нести ответственность за предустановку российских приложений на смартфоны и другие гаджеты. Соответствующий закон вступит в силу летом 2020 года. Сейчас идет процесс согласования необходимого программного обеспечения, но иностранные корпорации затягивают с переговорами. Следовательно, встает вопрос, что мы будем делать, если компании проигнорируют эти предписания? Также ФАС хочет, чтобы Google, Microsoft и Apple обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, по желанию потребителя, в частности тех, которые собирают информацию о пользователях.

ФАС против Google, Microsoft и Apple. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Угрозы убийством и травля в интернете

10 декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в заседании СПЧ. По итогам этой встречи, президент сформулировал 15 поручений. Особенно интересно профильное поручение: «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации». Сейчас эти законы не работают, возможно потому, что законодатели далеки от этой проблемы. Согласно поручению президента, до 1 июня Роскомнадзор, Генпрокуратура и Верховный суд должны усовершенствовать судебную практику по уголовным делам, которые могли быть возбуждены за публикации в интернете, порочащие честь или достоинство человека. Также стоит усилить наказание за травлю в интернете и угрозы убийством. Зло должно быть наказано, добро должно быть с кулаками.

Российскую журналистку не пустили в Литву

В конце января корреспондентку телеканала «Звезда» Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса. Она собиралась снять в Литве репортаж о преследованиях литовских граждан за «симпатии» к России. Отказ во въезде ей объяснили недействительной визой. Позже выяснилось, что шенгенскую визу ей аннулировали в декабре. То есть Литва аннулировала французскую визу российского гражданина, не поставив его в известность. Вот это дивный новый мир: как можно бороться со свободой слова на новом уровне.

Стивен Кинг удалился из Facebook

ФАС против Google, Microsoft и Apple. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив это беспокойством за безопасность персональных данных. Писатель также выразил недовольство потоком ложной информации и политической рекламы. Что самое интересное, Кинг написал об этом в Twitter, где с сохранностью данных проблемы точно такие же как у Facebook.

Колпак от Марка Цукерберга.

Facebook раскрыл данные о слежке за пользователями. Теперь через трекеры социальная сеть узнает, что делает пользователь, когда находится в офлайн. Я уже много говорил о программах шпионах, это какой-то большой брат, Марк Цукерберг следит за каждым нашим шагом. Фиксируется просмотр контента, поиск, покупка и добавление товара в корзину, в интернет-магазине и даже перечисление денег на благотворительность. 

«Хроника падающего Boeing»

9 марта стартует Гаагский суд по делу крушения малазийского Boeing MH17. Фонд защиты национальных ценностей — единственная честная исследовательская структура, которая будет издавать книгу голландского эксперта «Хроника падающего Boeing». Там будет вся правда об этом рейсе и абсолютно неожиданные версии. Необходима книга и о коронавирусе, о том, как история с пневмонией внезапно обрушивает Китай как мировую державу.

ФАС против Google, Microsoft и Apple. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Геополитические интриги США

Госсекретарь США Майк Помпео с рабочим визитом посетил Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Цель его поездки — наладить там политические и экономические связи. Раньше, в эти бывшие советские республики активно инвестировал Китай, но сейчас из-за коронавируса Поднебесной не до этого, и США тут же воспользовалась ситуацией. Закручивается интересная геополитическая интрига.

 

 

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