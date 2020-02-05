Госдума приняла в первом чтении проект об общероссийской минуте молчания 22 июня

Москва, 5 февраля. Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодном проведении общероссийской минуты молчания 22 июня. Авторами инициативы выступили сами депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, обязанность по организации проведения минуты молчания в День памяти и скорби будет закреплена за правительством.

«Предлагается объявлять общенациональную минуту молчания 22 июня в 12.15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны», — прокомментировал ФАН принятое решение депутат Владимир Синяговский.

Каждый человек, родившийся и выросший на постсоветском пространстве, и в частности в России, должен понимать всю важность этой инициативы, отметил член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

«Это не только траурная традиция, которая существовала в Советском Союзе и которую мы хотим возродить. И не только дань памяти поколению победителей, которым весь мир обязан избавлением от «коричневой чумы» фашизма. Это связь времен, понимание ответственности перед будущим», — указал собеседник агентства.

Во время общения с журналистами он также напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные в послании Федеральному собранию: «Забвение прошлого и разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями».

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.