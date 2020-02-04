Россия ограничила ввоз и транзит из Китая экзотических и декоративных животных

Москва, 4 февраля. Россия ограничила ввоз и транзит из Китая всех видов экзотических и декоративных животных. Об этом сообщила заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ФАН.

«Введены временные ограничения на ввоз и на транзит из Китая в Россию всех видов экзотических, декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других. А также живых рыб, гидробионтов, клещей, нематод, живых насекомых. В том числе для научно-исследовательских целей»,— уточнила Юлия Швабаускене и добавила, что заражение коронавирусом от летучих мышей на территории России невозможно.

Швабаускене заверила, что Россельхознадзор принял исчерпывающие меры для защиты России от ввоза зараженных вирусом животных. По ее словам, специалисты ведомства находятся в пунктах пропуска через границу России «в режиме 24/7», собирая необходимую информацию.

«Это своего рода меры предосторожности, которые приняты Россельхознадзором. Хоть на сегодняшний день и достоверных данных о передаче от животных (вируса) человеку нет. Вместе с тем и данных, опровергающих эту информацию, тоже нет», — отметила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

Напомним, в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции на территорию России было принято решение временно ограничить въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска. С 3 февраля приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение России с КНР.