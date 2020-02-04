Жительница Ставрополья зарезала ножницами новорожденного сына

Ставрополь, 4 февраля. Жительница Ставрополя родила ребенка, а после этого нанесла малышу около 40 ударов ножницами, сообщили в СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного. По данным следствия, инцидент произошел 2 февраля.

После расправы над сыном женщина завернула его тело в пакет и планировала захоронить. Но ей не удалось из-за резко ухудшившегося здоровья. Подозреваемую госпитализировали, ей пришлось рассказать о содеянном врачам.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства убийства ребенка, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области мать оставила трехмесячную девочку на морозе. По ее словам, ребенок якобы поперхнулся и умер.