Самолет ВКС РФ вылетел в Ухань для эвакуации россиян

Москва, 4 февраля. Первый самолет ВКС России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации граждан РФ из китайского города Ухань, где была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, на борту самолета находятся военные медики и вирусологи Министерства обороны РФ со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Напомним, первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 20 тысяч человек, 426 скончались. Врач Александр Мясников указал, что от инфекции умирают в основном пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

Вирус постепенно распространяется за пределы Китая, заболевшие есть уже в ряде стран Европы, Америки, Азии и Океании. Один человек скончался на Филиппинах.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.