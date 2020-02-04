Песков заявил, что вспышка коронавируса не повлияет на отношения России и Китая

Москва, 4 февраля. Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, не повлияет на отношения России и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений, в частности», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что «нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет».

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи заражения новым типом коронавируса. Инфекция постепенно распространилась за пределы Китая. По последним данным, число заболевших в КНР превысило 20 тысяч человек, погибли 426 человека. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

В субботу президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая. Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться вирус, выразили готовность 133 соотечественника.С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем.