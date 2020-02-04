Маликов рассказал о своем романе с Ветлицкой

Москва, 4 февраля. Российский музыкант и певец Дмитрий Маликов вспомнил свои отношения с коллегой Натальей Ветлицкой. Их роман случился в 80-х годах прошлого века.

Как уточнил исполнитель, его родители хорошо отнеслись к Ветлицкой, когда узнали о романе сына с исполнительницей. В то же время Маликов видел в их глазах предупреждение, что торопиться и жениться на Ветлицкой сразу не следует.

Маликов уточнил, что девушка нравилась не только родителям, но и ему.

«Да, я влюбился в Ветлицкую!» — подчеркнул исполнитель.

При этом Маликов подчеркнул, что благодарен бывшей девушке. Именно благодаря ей, по его словам, молодому певцу «не снесло крышу от звездной болезни». Как пишет «Московский комсомолец», Маликов добавил, что в те годы у него было очень много поклонниц, которые были готовы на все.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что выпустит песню, записанную с коллегой Юлией Началовой. Маликову 29 января исполнилось 50 лет. Как уточнил музыкант, композиция, записанная с Началовой, называется «Вместе веселее». Она будет презентована поклонникам 31 января — в день рождения певицы. Кроме того, Маликов поделился, что его совместная с блогером Юрием Хованским песня «Спроси у своей мамы» стала смелым экспериментом. По его словам, эксперимент удался.

Началовой не стало в начале 2019 года — она скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как позже рассказал отец певицы Виктор Началов, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. Похороны исполнительницы прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху.