Путин обсуждал с королем Саудовской Аравии тему ОПЕК+

Москва, 4 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время недавней телефонной беседы обсуждал с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом тему взаимодействия в рамках ОПЕК+. Об этом во вторник рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ действительно вчера фигурировала в ходе телефонного разговора президента Путина с королем Саудовской Аравии», — сказал пресс-секретарь главы РФ, указав на то, что Москва готова к сотрудничеству в соответствующем формате.

По его словам, если экстренная встреча ОПЕК+ состоится в текущем месяце, то российская сторона будет на ней представлена.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин и саудовский король по телефону обсудили нынешнюю ситуацию на международном рынке углеводородов. Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ для обеспечения устойчивости и стабильности мирового нефтяного рынка.

Ранее в ОПЕК заявили, что пик добычи сланцевой нефти завершился в Соединенных Штатах. Как указывает Infox.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, в 2020 году рост американской добычи замедлится и существенно сократится к показателю 2018 года.